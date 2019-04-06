Ozan attı, Stuttgart 1 puanı kaptı

Ara transfer döneminde 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak, Bundesliga'yı sallamaya devam ediyor.

OZAN'IN ALMANYA'DAKİ 3. GOLÜ

Daha önce 5-1 kazandıkları Hannover 96 karşılaşmasında attığı iki golle büyük gündem yaratan Ozan Kabak, bu kez de Nürnberg karşısında sahne aldı ve takımına altın değerinde bir puan getirdi.

Bundesliga'nın 28. haftasında karşılaşan 17. sıradaki Stuttgart ile 18. sıradaki Nürnberg'in mücadelesinde konuk ekip Nürnberg, Matheus Pereira'nın 42. dakikada attığı golle maçı 1-0 önde götürürken 19 yaşındaki milli futbolcu, 75. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Stuttgart, Ozan Kabak'ın attığı golle bir puanı kurtarırken toplamda 21 puana ulaştı. Nürnberg ise puanını 17'ye yükseltti. Ozan Kabak ise Bundesliga'da forma giydiği 10 maçta 3 gole ulaşmayı başardı.