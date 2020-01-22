Ozan: Bayern Münih'in teklifini reddettim

Ozan Kabak, takımının cumartesi günü Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SportBild’e verdiği röportajda genç savunma oyuncusu, Bavyera ekibinin kendisini transfer etmek istediğini, ancak kendisinin tercihinin farklı olduğunu söyledi.

"SCHALKE'YE GİTMEYE KARAR VERDİM"

Ozan Kabak “Menajerimle birlikte Bayern ile görüştük. Ben genç bir futbolcuyum. Benim için önemli olan mümkün olduğunca çok forma giymem ve gelişimimi sürdürmem. David Wagner ve Michael Reschke ile olan uzun görüşmelerimizden sonra Schalke’ye gitmeye karar verdim. Buradaki oyun tarzı bana tamamen uyuyor.” dedi.

Galatasaray’dan Stuttgart, oradan da Schalke’ye transfer olan Ozan Kabak, sıradaki hedefinin ise Premier Lig olduğunu açıkladı.

19 yaşındaki futbolcu “Premier Lig’e gitmek benim hedeflerimden biri. Birkaç yıl daha Almanya’da kalmak istiyorum. Umarım sonrasında gideceğim yer İngiltere olur. Bundesliga üst düzey bir lig ama Premier Lig şu an dünyadaki en iyi lig.” diye konuştu.