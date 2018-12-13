Ozan için İngiltere'de transfer görüşmesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine ağır eleştirilerin yapılmasının beklendiği dünkü divan toplantısına katılmadı.

Cengiz, Manchester City'nin daveti üzerine dün sabah İngiltere'ye gitti. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, İngiltere'de City ile işbirliği toplantısına katıldı. İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelere sonraki süreçte teknik ekibin de katılmasının planlandığı öğrenildi. Premier Lig'in köklü ekibi ile yapılacak iş birliğinin son detayları görüşüldü.

20 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Akşam gazetesinin haberine göre, City'yle yapılan anlaşmanın yanı sıra transfer de görüşüldü. İngiliz basınında sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki stoperi için Manchester City'nin teklif yaptığını yazdı. Ada basınındaki haberlerin detaylarında Ozan için konuşulan bonservis bedeli 20 milyon pound civarındaydı.

Bu transferde 20 milyon pound bonservis bedeli alınması halinde Galatasaray, 2 forvet ve ihtiyaç duyulan diğer mevkiler için rahatlıkla takviye yapabilecek. Yani bir anlamda 18 yaşındaki genç savunmacı, Sarı-Kırmızılı ekibi büyük bir maddi yükten kurtaracak.

Öte yandan Ozan Kabak için Manchester United ve Arsenal de takipte.