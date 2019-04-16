Ozan Kabak, Almanya'da en iyi genç oyuncu seçildi

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

Almanya'ya kısa sürede uyum sağlayan genç futbolcu, "Mart ayının en iyi genç oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Yaz transfer döneminde Almanya'da Bayern Munih ya da Dortmund'a transfer olabileceği konuşulan Ozan, oylamada Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure'yi geride bıraktı.

Bundesliga'nın 24. haftasında Ozan Kabak, Hannover 96'ya karşı iki gol atarak ligde bir maçta iki kez fileleri havalandıran en genç savunma oyuncusu olarak tarihe geçmişti. Öte yandan 19 yaşındaki oyuncunun ligde 3 golü bulunuyor.



