Ozan Kabak Almanya'da manşetlerde

Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da göz doldurmaya devam ediyor. Oynamaya başladığı günden beri dikkatleri üzerine çeken genç stoper, dün de attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.

Düşme hattındaki rakibi Hannover'le çok kritik bir maça çıkan Stuttgart rakibini 5-1 yenerek ligde kalma şansını sürdürdü. Takımının ikinci ve üçüncü gollerini atan Ozan da 3 puana önemli katkı yaptı.

Stuttgarter Zeitung gazetesi oyuncu değerlendirmesinde en yüksek puanı Ozan'a verirken, "Ozan Kabak maçın adamı unvanını net şekilde hak etmiştir. Attığı iki golün dışında sahada oldukça kuvvetliydi. Fizik gücü, iyi pozisyon almasına bu maçla birlikte golcülüğünü de ekledi." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

SUDWESTRUNDFUNK: "AVRUPA'NIN YETENEKLİ İSİMLERİNDEN"

Sudwestrundfunk gazetesinin Ozan Kabak analizi ise şöyle: "Stuttgart'ın 5-1'lik Hannover galibiyetinde Ozan Kabak'ın büyük payı var. Avrupa futbolundaki en yetenekli genç savunmacılardan bir tanesi olduğunun söylenmesi haklı bir değerlendirme. Hem yüksek transfer ücreti nedeniyle getirilen eleştiriler hem de takımın küme düşmeme mücadelesiyle üzerinde baskı oluştu ama bu genç adam bu baskının üstesinden geliyor gibi görünüyor."





SKY SPORT: OZAN TARİH YAZDI

Sky Sport Almanya, profesyonel kariyerinin ilk gollerini ardı ardına atan milli futbolcu için, "Bundesliga’daki ilk gollerini Hannover karşısında bir duble ile kaydeden Ozan Kabak, tarih kitaplarındaki yerini aldı. Sadece Hakan Çalhanoğlu’nu geçip bunu başaran en genç Türk futbolcu olmayı başarmadı aynı zamanda Neven Subotic’i de geçip, iki golü kafayla atan en genç isim de oldu." yorumunda bulundu.

Stuttgart'ın yeni sportif direktörü Thomas Hitzlsperger maçın ardından, "Ozan Kabak’ın bu kadar olgun olması ve öğrenmeye açık olması beni şaşırttı. Stuttgart’ta böyle oyunculara ihtiyacımız var" dedi.