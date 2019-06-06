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Ozan Kabak Almanya'da ödül aldı

Galatasaray'dan 12 milyon euroya Alman ekibi Stuttgart'a giden Ozan Kabak, performansıyla büyük beğeni topladı.

Ozan Kabak Almanya'da ödül aldı
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Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

ÖNEMLİ İSİMLERLE YARIŞTI

Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne aday gösterildi. Bundesliga'nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund'tan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'dan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bırakan Ozan, 'Yılın Çaylağı' seçilmeyi başardı.

3 GOL ATTI

Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

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