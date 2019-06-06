1 Ozan Kabak Almanya'da ödül aldı Galatasaray'dan 12 milyon euroya Alman ekibi Stuttgart'a giden Ozan Kabak, performansıyla büyük beğeni topladı.

2 Galatasaray'da takımdan gönderilecek futbolcular Galatasaray yönetimi, Muğdat Çelik, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Sinan Gümüş ve İsmail Çipe'yi takımda tutmayı düşünmüyor. Yönetimin ayrıca Diagne ve Belhanda'yı satış listesine koyduğu öğrenildi.

3 Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. İmza töreninde konuşan Karaman, "Tüm yönetim kuruluna ve bizlere destek veren emekçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

4 Menajer William D'Avila: Ndiaye'yi Fenerbahçe istiyor Ndiaye'nin menajeri William D'Avila, Senegalli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Menajer, "G.Saray'da kalması zor gözüküyor. Ndiaye F.Bahçe'ye gidebilir" dedi.

5 Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından kentteki İslamafobi oranı yüzde 18,9 azaldı.

6 Fenerbahçe Kolarov'u getiriyor Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali'yi satıp Roma forması giyen tecrübeli sol bek Kolarov'u transfer etmeyi planlıyor.

7 Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, seçimi kazanması durumunda Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

8 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma'nın takımda kalmasına karar verdi. Portekizli futbolcu gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek.

9 Genoa ve Parma Miha Zajc'ın peşinde Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip çıktı. Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro (38 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.