Ozan Kabak ameliyat oldu

Stuttgart'ın Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe alan ve burnunda kırık tespit edildiği için A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Ozan Kabak, operasyon geçirdi.

Genç futbolcu ameliyat sonrasında bir paylaşım yaptı ve "Stuttgart’ta verdiğimiz mücadele sezonu istediğimiz şekilde tamamlamaya yetmedi. Stuttgart'ın, muhteşem taraftarımızın desteğiyle en kısa sürede hak ettiği yerde olacağına inancım tam. Bugün burnumdaki parçalı kırık için başarılı bir operasyon geçirdim" dedi.

Operasyonun olduğu hastaneye teşekkür eden Ozan sözlerine şöyle devam etti:

"10 gün sonra yeniden kendimi en iyi hissettiğim yere, sahalara döneceğim. Ameliyatımdan dolayı katılamadığım Milli Takım’daki arkadaşlarıma da yürekten başarılar diliyorum."