Ozan Kabak, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Fatih Terim, dünyanın en iyi hocaları listesine girdi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 teknik direktörünü seçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, listenin 99. sırasında yer aldı.

2 Emre Belözoğlu, futbolu bırakacağını açıkladı Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalayacağını duyurdu.

3 Feghouli, Fenerbahçe galibiyetini anlattı Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdiği maçla ilgili konuşan Sofiane Feghouli, "Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik" dedi.

4 Galatasaray'da 8 isimle yollar ayrılacak Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone ile yollarını ayırma kararı aldı.

5 Beşiktaş'ın istediği 3 yerli futbolcu Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim; Gökhan Töre, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler gibi maliyeti uygun futbolculara yöneldi.

6 Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

7 Suriye Ligi için tarih verildi Koronavirüs nedeniyle ertelenen Suriye Ligi'nin, 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacağı öğrenildi.

8 Alex: İleride Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

9 Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin; Zlatko Dalic, Nenad Bjelica, Mircea Lucescu ve Erol Bulut gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.