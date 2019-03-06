Ozan Kabak: Bayern Münih'te oynamayı kim istemez

Galatasaray'dan 11 milyon euro karşığında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak, kariyer planlaması ve transfer süreciyle ilgili yaşadıklarını Alman basınına anlattı.

Fatih Terim'in kendisine güvendiğini kaydeden Ozan, Stuttatgart için elinden geleni yapacağını söyledi.

FATİH TERİM BABA FİGÜRÜ GİBİ

Ozan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'den Avrupa'ya gitme konusunda bir önceliğim vardı. Birçok seçeneğim de oldu ve Galatasaray'daki hocam beni çok destekledi, kararım için destek oldu hep ve buradayım. Fatih Terim benim için bir baba figürü gibi. Şampiyonlar Ligi'nde bana 18 yaşında güvendi. Maçlarımı takip ettiğini biliyorum, görüşüyoruz. Bayern Münih maçındaki formalarımı istedi ve ona gönderdim."





VAN DİJK VE VARANE BENİ ETKİLEYEN OYUNCULAR

"Rol modeli olarak birini belirledim demek doğru olmaz, kendi stilimi yaratmaya çalışıyorum. Beni etkileyen oyuncular var, van Dijk ve Varane'ı beğeniyorum."

"Sadece iki aydır Stuttgart'tayım ve öncelikli hedefim performansımla takımın daha fazla puan toplamasına yardımcı olmak. İyi bir takımız, mücadele ediyoruz ve Bundesliga'da kalacağımıza kesinlike inanıyorum. Bir sonraki adımım ne olur? Bu soruya cevap veremem, çünkü benim için şu an oldukça uzak."





BAYERN MÜNİH'İ KİM İSTEMEZ Kİ

"Bayern Münih harika bir takım ve Avrupa'da hangi futbolcu Bayern'de oynamak istemez ki. Çok çalışmak zorundasınız ve yeterince sabırlı olmalısınız"