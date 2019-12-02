Ozan Kabak, Bundesliga'dan en iyi 11'e girdi

Bundesliga'da, Ozan Kabak fırtınası esmeye devam ediyor.

Schalke 04'ün Union Berlin'i 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan ve takımının attığı ilk golde Benito Raman'a asist yapan milli futbolcu, Almanların ünlü dergisi Kicker tarafından hem maçın adamı hem de haftanın 11'ine seçildi.

SKOR KATKISI 2 GOL, 1ASİST

Bundesliga'da 13. haftanın 11'ine seçilen Ozan Kabak, bu hafta takımının 2-1 kazandığı Union Berlin maçında takımına bir de asist katkısı yaptı.

Ozan, Schalke'nin attığı ilk golde Benito Raman'a asist yaparak bu sezon takımına 2 gol 1 asistle skor katkısı verdi. Benito Raman'ın Schalke 04'ü 1-0 öne geçiren golünün Ozan Kabak tarafından hazırlanışı, dergide "iyi düşünülmüş" ve "muhteşem" olarak nitelendirildi.

Genç oyuncu hakkında övgüyle bahsedilen değerlendirilmede, Ozan Kabak'ın performansıyla Union Berlin'in 2-1 öne geçmesini de engellediği kaydedildi. Milli futbolcu, Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla daha önce Augsburg ve Fortuna Düsseldorf maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Kicker Dergisinin seçtiği haftanın 11'i:

Kaleci: Hradecky (Bayer Leverkusen)

Defans: Lars Bender (bayer Leverkusen), Ozan Kabak (Schalke 04), Elvedi (Mönchengladbach), Bensebaini (Mönchengladbach)

Orta saha: Zakaria (Mönchengladbach), Herrmann (Mönchengladbach), Müller (Bayern Münih), Bailey (Bayer Leverkusen),

Forvet: Embolo (Mönchengladbach), Werner (Leipzig)