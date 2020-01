Ozan Kabak: Dünyanın en iyileri arasına gireceğim

Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan da Schalke 04'e transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, hedefleri hakkında konuştu.

beIN Sports'a konuşan genç stoperin açıklamaları şu şekilde:

Ozan, her konuşmanda mütevazılığını biraz daha ön plana çıkardığını görüyoruz zaten konuşmalarında altını çizerek biz de vurguluyoruz bunu ama şunu sormak istiyorum Galatasaray’dan Stuttgart’a gidiyorsun, 4.5 ayda Bundesliga’da “Yılın Çaylağı Ödülü’nü” kazanıyorsun ki büyük bir başarı. Neler hissettin? Bunu nasıl başardın? Bu kadar kısa bir sürede gittiğin başka bir ülke, başka bir kültür, buna uyum sağlamayı nasıl başardın?

"DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINA GİRECEĞİM"

"Dışarıdan belki; gitti, 4.5 ayda direkt yılın çaylağı seçildi, tekrar transfer oldu çok şey gibi gözüküyor ama gerçekten ben çok çalıştım, her zaman da çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım orada. Olaylar bir şekilde gelişti ama ben bunu çok çalışmama bağlıyorum. Biz de doğru tercihler kullandık bence, çünkü her zaman oynayabileceğim yere gittim. Başka bir yere gitseydim belki şu an bakılınca küme düşmüş bir takıma gitmiş gibi görünüyorum ama orada gösterdiğim performansla daha büyük bir adım atarak, daha iyi bir takıma gittim. Schalke’ye gitmeden önce de daha iyi takımlar daha iyi alternatifler vardı önümüzde ama ben yine oynayabileceğim bir takıma gittim ve burada gösterdiğim performansla da belki 2-3 sene sonra çok daha büyük bir adım atıp yine, dünyanın iyi oyuncuları arasına gireceğim Allah izin verirse. Onun için aslında kariyer planlamasının da önemi var burada çok çalışmaktan sonra. Ben bunları gösterebilirim sebep olarak.”





Merak edilen bir konu. Galatasaray’da forma giydiğin dönemde, şu anda dünyanın en önemli stoperlerinden biri, Virgil Van Dijk sana bir forma göndermişti. O an neler hissettin? Formanın sana gelişinden biraz bahseder misin?

"İDOLÜM VAN DİJK"

"Aslında o olay biraz büyüdü. Çok beğendiğim bir oyuncu. Liverpool’da gerçekten çok üst düzey bir futbolcu. Ben de çok beğenerek izliyor, takip ediyordum. Ömer Bayram’la aramızda bir diyalog geçti. İdolün kim? gibi. Ben de Van Dijk dedim. Gerçekten çok iyi futbolcu. Aa dedi o benim çocukluk arkadaşım, bizim evimize geliyordu falan. İnanamadım yani. 2-3 gün sonra sanırım Sivas maçıydı, bana formasını getirdi Ömer ağabey: ‘Van Dijk sana yolladı, çok selamı var.’ diye. Ben de çok mutlu olmuştum ama bire bir kontağım olmadı. Öyle oldu."