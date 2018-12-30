Ozan Kabak, Fatih Terim'i bekliyor

Galatasaray'da Ozan Kabak krizi devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan, "Ozan'la ilgili 4-5 aydır çalışmalar yapıyoruz. Ancak menajeri, devre arasına kadar zaman istedi" açıklaması yönetim içerisinde de huzursuzluk yarattı. Ozan Kabak hakkında son kararı ise ABD'de bulunan Fatih Terim verecek.

TERİM DÖNÜNCE NETLEŞECEK

Akşam gazetesinin haberine göre, Ozan'ın bu açıklama ile taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin de resmi bildiri hakkında bilgisinin olmadığı ifade edildi. Teknik Direktör Terim'in U17 takımından kazandırdığı Ozan Kabak ile sözleşme yenilemek istenirken, son karar ve atılacak adımlar ocak ayının ilk haftasında olacak.

İngiliz kulüplerinden de teklifler alan Ozan'ın durumuyla alakalı ABD'de bulunan Fatih Terim'in dönmesinin ardından taşlar yerine oturacak. Şu anda da futbolcu ve menajeriyle temaslar sürüyor. Yeni mukavele için anlaşma sağlanırsa serbest kalma bedeli de 7.5 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkarılacak.