Ozan Kabak, Galatasaray'da kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

SEZON SONUNA KADAR DEVAM

Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, Instagram'dan yayınladığı bir videoyla Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'le yolların ayrılacağını duyurdu. Yeni yapılanlamada düşünülmeyen bu iki ismin ardından gözler Ozan Kabak'a çevrilmişti.

Fatih Terim, başta İngiliz ekipleri olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alan Ozan'la bugün bir toplantı yaptı. Terim, genç oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesine karar verdi.

Instagram TV'den bir açıklama daha yapan Terim, "Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Biz genç futbolcularımızın başka ülkelere gitmelerine izin vereceğiz ama o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını anlıyorum ama şu anda gitme zamanı değil." diyerek Ozan'ın takımda kalacağını açıkladı.

OZAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Görüşmenin ardından Ozan Kabak, Twitter hesabından Fatih Terim'le birlikte fotoğraflarını paylaştı. Ozan paylaşımına, "Hocam'la #1'likte" notunu düştü.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO