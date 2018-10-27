Ozan Kabak haftanın 11'ine seçildi

Cimbom’un 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ın yükselişi devam ediyor.
Lig maçlarındaki performansıyla formayı kapan yetenekli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke karşılaşmasında da klasını gösterdi.
Ozan, ortaya koyduğu futbolla, istatistik sitesi Whoscored’un 11’ine girmeyi başardı.
Haftanın takımında kalede Handanovic, savunmada Kimmich, Ozan, Diallo, Rafinha, orta alanda Traore, Neymar, David Silva, Kramaric, ileride de Dzeko ve Luuk de Jong yer aldı.
8.7 puan verilen Ozan, defans hattının en başarılı ismi olarak ön plana çıktı.