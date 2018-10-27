Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Başakşehir Konya'yı deplasmanda yendi Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'u Bajic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

2 Erzurumspor ile Kasımpaşa berabere kaldı Ligde zor günler geçiren 17. Erzurumspor, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'nın penaltı golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

3 Ozan Kabak haftanın 11'ine seçildi Schalke maçında çok iyi bir performans sergileyen Ozan Kabak, Whoscored’un hazırladığı haftanın 11'ine girmeyi başardı.

4 Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yabancı yıldızlar Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan yıldız futbolcuların sözleşmeleri, 2018-2019 sezonunun sonunda sona erecek. İşte o isimler.

5 Muhabirler F.Bahçe Divan Kurulu'nu terk etti Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında muhabirlerin salonda dolaşmaması için şerit çekildi. Bu duruma sinirlenen basın mensupları, yönetime tepki göstererek salonu terk etti.

6 Cengiz Ünder'i isteyen kulüpler Corriere dello Sport, B.Münih, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona'nın Cengiz Ünder'i takip ettiğini yazdı.

7 Kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor Fenerbahçe'de hain ilan edilen 3 yardımcı antrenör Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı, Ali Koç'la yaptıkları toplantıdan sonuç alamayınca mahkemeye gitme kararı aldı.

8 Galatasaray Diagne'yi transfer ediyor Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Diagne'nin peşine düştü.

9 G.Saray'da 2 sakat futbolcudan iyi haber geldi Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok F.Bahçe derbisinde sahada olacak. Onyekuru, Feghouli ve Fernando’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.