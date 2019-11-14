Ozan Kabak: Hedefim yeni Van Dijk olmak

Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, önemli açıklamalar yaptı.

İşte genç stoperin sözleri:

"HER ŞEY YOLUNDA"

"Schalke'de işler benim için çok iyi başlamadı. Sezona bazı sakatlıklarla başladım. İki ay sahalardan uzak kaldım. Takıma döndüğümde ise önümde 2-3 stoper vardı. Geçen hafta şans yakaladım ve gol atarak bunu iyi kullandım. Çok mutluyum. Şu an benim için her şey yolunda. Umarım böyle devam edeceğiz.

"Sahalara geri dönmek harika bir duygu. Sahada olmak, futbol oynamak, takımla birlikte kazanmak harika. Mayıs ayından beri oynamıyordum. Son maçım Stuttgart'ta Union Berlin'e karşıydı. Geri döndüğüm için mutluyum.

"İLK GOL BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Schalke formasıyla ilk golümü attığım an benim için çok özeldi. Maçta 2-1 gerideydik ve 75. dakikaya gelmiştik. Gol attığım ve kazandığımız için çok mutlu oldum.

Kafa toplarında iyi olduğumu söyleyebilirim. Galatasaray'da oynarken de çok kafa golü attım. Hız ve zıplama gibi fiziksel özelliklerim iyi. Umarım bu özellikleri sonraki maçlarda da gösterebilirim. Savunma konusunda da elbette yetenekliyim. Sonuçla bir savunma oyuncusuyum.

Şu an yüzde 100'ümde değilim. Çok çalışmam gerekiyor çünkü Bundesliga'nın seviyesi çok yüksek. Özellikle fiziksel olarak çok yüksek... Bu yüzden hız ve güç konusunda kendimi geliştirmeliyim.

Teknik direktör David Wagner ile her zaman konuşuyorum. Benimle çok iyi bir ilişkisi var. Futbol dışında da iyi bir adam. Ayrıca çok yetenekli bir teknik direktör. Bence iyi yoldayız ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz.

"HEDEFİM VAN DİJK OLMAK"

Kişisel hedefim, 2-3 yıl içinde Virgil van Dijk gibi üst düzey bir savunma oyuncusu olmak. O benim idolüm, gerçekten çok beğeniyorum. Tarzını ve oyununu seviyorum. Bu sebeple onun idolüm olduğunu söyleyebilirim.





Bundesliga'da oynamak için sebeplerim var. Stutrgart'a gelmeden önce Bundesliga'yı takip ettim ve benim için ideal yer olduğunu düşündüm. Bence Bundesliga, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri.

"ALMANCA ÖĞRENİYORUM"

Haftada 3 kez Almanca dersi alıyorum. Bu sayede bazı şeyleri anlayabiliyorum. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımla konuşabiliyorum. Her gün adım adım Almancamı geliştiriyorum. Takımda ilişkiler çok iyi. Ayrıca takımda 5 tane Türk var. Benim için iyi bir şey. Birlikte vakit geçirebiliyoruz.

Maçlardan önce ritüelim var mı? Dua ediyorum. Her maçtan önce dua ederim. Benim için çok önemli."