Ozan Kabak için 11 milyon euroluk teklif

Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Ozan Kabak için teklif yapan kulüplere Stuttgart da eklendi. Alman basınında Bild'in haberine göre Alman takımı, Galatasaray'a 11 milyon euro önerdi.

FATİH TERİM KABUL ETMEDİ

Sport Bild'ten Tobias Altschäffl'ın haberine göre Stuttgart, Galatasaray'a resmi teklifini iletti. Sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu iddia edilen Ozan için 11 milyon euroluk teklif geldi.

Fatih Terim, Serdar'ın kadro dışı kalmasından sonra Ozan'ı takımda tutma kararı almıştı. Deneyimli hoca Ozan için gelen teklifi reddetti. Ozan'la yeni bir sözleşme yapılarak hem maaşına zam yapılıp hem de serbest kalma maddesinin yükseltileceği belirtiliyor.

"DOĞRU ZAMANDA GİTMEK İSTİYORUM"

Fatih Terim, Ozan'la ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Ozan Kabak Avrupa'ya gidecek ama zamanı şu an değil. Biraz daha burada oynamalı" demişti.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirken ''Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek'' ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.