Ozan Kabak iki gol birden attı

Almanya Ligi'ninin 23. haftasında milli futbolcu Ozan Kabak fırtınası esiyor.

Küme düşme hattında yer alan Stuttgart ile Hannover, kritik maçta karşı karşıya geldi.

Ozan Kabak çıktığı maçta iki gol birden attı - VİDEO

İKİ GOL ATTI

Stuttgart maçın 4. dakikasında eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in önüyle öne geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında kornerde ileri çıkan Ozan Kabak attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Ozan kabak yine bir kornerde ileri çıktı ve yine kafa vuruşuyla toğu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Galatasaray'dan Stuttgart'a 12 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'daki 6. maçında gol sevinci yaşayarak, takımının ilk yarıyı 3-0 önde bitirmesinde önemli bir rol oynadı. Ozan Kabak savunmada da oldukça iyi işler yaparak Hannover'e geçit vermedi.