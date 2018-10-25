Ozan Kabak ilk Devler Ligi maçında parladı

Bu sezon Fatih Terim'in lig maçlarında görev verdiği Ozan Kabak, Serdar Aziz'in yokluğunda ilk kez Devler Ligi'nde şans buldu.

Henüz 18 yaşında olan Ozan, Emre Belözoğlu'dan sonra bu arenada boy gösteren en genç isim oldu. Belözoğlu 17 yaşındayken sarı-kırmızılı formayı giymişti.

OZAN, MAÇIN EN İYİLERİNDENDİ

Ozan Kabak, dün gece oynanan zorlu maçta gösterdiği performansla ön plana çıktı. İlk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki istatistikleriyle de ön plana çıktı.

Opta'nın verilerine göre Ozan Kabak, Schalke 04 karşısında sahanın topla en fazla buluşan, en fazla isabetli pas atan, pas arası yapan ve uzaklaştırma yapan oyuncusu oldu. Ozan, aynı zamanda bu gece Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda en fazla pas arası yapan isimdi.

"BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Öte yandan genç stoper Ozan Kabak, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz sonucu elde edemedik ama Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada 1 puan almak da önemli, rakibe de 3 puan vermedik." diyen Ozan, üzgün olduklarını ve Türk Telekom Stadı'nda 3 puan almak istediklerini söyledi.

18 yaşındaki stoper ayrıca Fatih Terim'e de teşekkür ederek, "Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayali, ben de şükürler olsun ki ilk maçıma çıktım. Fatih Hoca bana çok güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamak istiyorum." dedi.