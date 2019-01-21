Ozan Kabak ilk maçını Bayern Münih'e karşı oynayacak

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Sergen Yalçın: Ozan Tufan çok iyi çalışıyor Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettikleri Ozan Tufan'ın çok çalıştığını ve 5 kilo verdiğini söyledi.

2 Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem kararlarına tepki Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcuların soyunma odasında ağladığını söyledi.

3 Engin Baytar: Fatih Terim istesin koşa koşa gelirim Ocak ayı transfer döneminde şimdiye kadar sadece Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'a eski futbolculardan "bizi alın" çağrısı geldi.

4 Arda aylar sonra futboluyla gündeme geldi Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve yaptığı asistle eski günlerinden kesintiler sunan Arda Turan, Başakşehir'in aldığı galibiyette önemli rol oynadı.

5 Serdar Aziz Ersun Yanal'la telefonda görüştü Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, 28 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

6 BBC: Fenerbahçe krizde İngiliz Devlet Televizyonu BBC, tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'yi analiz etti. Kanal, "Liverpool veya Arsenal'in küme düşme hattında olması gibi bir şey" dedi.

7 Quaresma'dan bir ihtarname daha Ailevi sorunları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma'nın geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

8 Beşiktaş'tan Kevin Nkoudou atağı Fransa'nın L’Equipe gazetesi, Beşiktaş'ın Tottenhamlı Kevin Nkoudou'yla büyük oranda anlaştığını yazdı.

9 Galatasaray Alan transferini bitirdi Alan ve kulübü Guanghzou Evergrande ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Dubai'ye gitti.