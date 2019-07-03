Ozan Kabak: Oynamak istediğim için Schalke'yi seçtim

Kariyer basamaklarını hızlı tırmanan Ozan Kabak, düzenli forma giymek için Schalke'ye imza attığını ifade etti.

Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak, Alman ekibinden bir başka Alman takımı olan Schalke 04'e 15 milyon euro bedelle gitti.

"GERÇEKÇİ BİR TRANSFER OLDU"

Milan ve Bayern Münih'in ısrarla transfer etmek istediği milli futbolcunun Schalke'yi tercih etmesi herkesi şaşırttı. Ozan, Avrupa'nın devlerini neden reddettiğini açıkladı.

Yeni takımında ilk röportajını veren 19 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ve Milan'ı neden reddettiğini şöyle açıkladı: "Oynamak istedim. Çok gencim ve oynamaya ihtiyacım var. Almanya'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih'e göre Schalke'de oynamam daha gerçekçiydi. Büyük takımlarla da görüştük ancak son tercihimiz Schalke oldu"