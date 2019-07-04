Ozan Kabak sakatlandı

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.
Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı.
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu.
Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.