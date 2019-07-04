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Ozan Kabak sakatlandı

Schalke 04'e transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, sezon başı kampında sakatlık yaşadı. Ozan'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Ozan Kabak sakatlandı

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.

Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu.

Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.

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