Ozan Kabak Schalke'de

Bundesliga'da beklenen transfer gerçekleşti.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.
TAKIMI KÜME DÜŞTÜ KENDİSİ BUNDESLİGA'DA KALDI
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Devre arasından transfer olan Ozan, takımı bir alt lige düşse de kısa sürede gösterdiği performansla Budesliga'da kalmayı başardı.
SÖZLEŞME 5 YILLIK
19 yaşındaki stoperin kontratında bulunan 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen Schalke 04, Ozan'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.