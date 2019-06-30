1 Ozan Kabak Schalke'de Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 15 milyon euro karşılığında Schalke 04 ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

2 Faslı çocuklar milli maçı telefondan takip etti Faslı çocuklar, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'nın Fildişi Sahilleri'ni 1-0 yendiği karşılaşmayı büyük zorluklar içerisinde takip etti.

3 Necip Uysal'ın atış pozu Askerliğini bitiren Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, kısa bir tatilin ardından siyah-beyazlı takımın sezon başı kampına katılacak.

4 Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek Galatasaray'ın 20 yaşındaki yeni transferi Ozornwafor, gelişim göstermesi için başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek.

5 Mehmet'in tercihi Galatasaray Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Topal, yurt dışından gelen tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.

6 Ağlayan Suarez'i Muslera teselli etti Uruguay-Peru maçında penaltı kaçırarak takımının elenmesine neden oldu Luis Suarez, gözyaşlarını tutamadı. Yıldız futbolcuyu teselli eden isim ise Muslera oldu.

7 Yusuf Yazıcı yüzünü boyadı Tatilde çamur banyosu yapan ve yüzünü siyaha boyayan Yusuf Yazıcı, fotoğrafı "Yusufinho" diye paylaşarak espri yaptı.

8 Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, bir Başakşehirli futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir'le her konuda el sıkıştı.

9 Fernando Sevilla'yla anlaştı Fernando Reges'in Sevilla ile anlaşmaya varması üzerine, sarı-kırmızılı yönetimin Banega transferini takas yoluyla çözmeyi planladığı belirtildi.