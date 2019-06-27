Ozan Kabak Schalke'yle anlaştı

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman ekibi küme düşünce Schalke 04'le anlaştı. Haberi duyuran Bild, 19 yaşındaki genç oyuncunun, Milan ile Bayern Münih'in tekliflerini geri çevirdiğini ifade etti.

Avrupa'nın dev kulüpleriyle ismi anılan Ozan Kabak, tercihini Schalke'den yana kullandı.

OYNAMAK İÇİN SCHALKE'Yİ SEÇTİ

Stuttgart küme düştüğü için sözleşmesindeki madde gereği 15 milyon euroya serbest kalacak oyuncuya, Milan ve Bayern Münih başta olmak üzere birçok takım talip oldu.

Milan ya da Bayern arasında tercih yapacağı iddia edilen Ozan, Schalke'nin yolunu tutarak herkesi şaşırttı.

Bild, haberin detaylarında şu ifadeleri kullandı: "Bayern Münih'in ilgisi olmasına karşın Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke O4'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde, kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu."

GALATASARAY PAY ALAMAYACAK

Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki madde gereği Galatasaray, bu transferden pay alamayacak.

Eğer Ozan, Almanya dışında bir takıma gitseydi, uluslararası bir transfer olacağı için sarı-kırmızılı ekip yüzde 15 yetiştirme bedeli alacaktı.