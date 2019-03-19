Ozan Kabak: Şenol Güneş çok babacan

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen Muhammed Şengezer ve Ozan Kabak, millilerin 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüldüğü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Terim tarafından Galatasara altyapısından çıkarılan ve Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı verilen Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu. Ozan bugün yaptığı açıklamada "Şenol hocanın yaklaşımı çok babacan ve çok iyi. İnşallah bende onun çıkardığı yıldızlardan biri olurum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BEN DE ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇIKARDIĞI YILDIZLARDAN BİRİ OLURUM"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, "Çok mutluyum Şenol hocama çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. 3'er puanla ayrılıp önemli bir avantajın sahibi olmak istiyoruz. İyi çalışıyoruz, tek konsantrasyonumuz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak. Şenol hocanın yaklaşımı çok babacan ve çok iyi. İlk kez çalışma fırsatı buluyorum. Elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bende onun çıkardığı yıldızlardan biri olurum" diye konuştu.

"TEK AMACIMIZ 3 PUANI ALMAK"

Ozan Kabak, takım kampında her şeyin güzel olduğunu belirtirken, "Kampta bize çok yardımcı oluyorlar. Antrenmanlar güzel ve neşeli geçiyor. Bu ortamda en önemli unsur bu. Tek amacımız 3 puanı almak" dedi.

"YAŞIMIZ GENÇ AMA TAKIMLARIMIZDA SÜRE ALIYORUZ"

Milli takımda yer alan 4 stoperin de yurt dışında görev almasıyla ilgili Kabak, "Gurur verici bir şey. 4 oyuncu da önemli liglerde oynuyor. Bu büyük bir avantaj. Yaşımız genç ama takımlarımızda süre alıyoruz. Önemli olan takım savunmasına katkı sağlamak ve 3 pusanı getirmek" açıklamasını yaptı.