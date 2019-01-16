Ozan Kabak, Stuttgart tarihine geçti

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, bonuslarla birlikte toplamda 12 milyon euroya Stuttgart'a gitti. Bu bonservis bedeli, Alman takımının bir futbolcu için ödediği en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALISI

Transfere büyük bütçe ayırmayan Alman ekibi bu sezon kesenin ağzını açtı. Özellikle genç oyunculara ödediği bonservis bedelleriyle dikkat çeken Stuttgart, Ozan için de Galatasaray'a 12 milyon euro ödeyecek.

Yaz transfer döneminde Manchester City U23 takımından Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya alan Stuttgart, Arjantin ekibi Argentinos'tan 20 yaşındaki Nicolas Gonzalez için ise 8.5 milyon euro ödemişti. Gençlere yatırım yapmaya devam eden Bundesliga temsilcisi son olarak Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

Ozan Kabak bu transferle Stuttgart'ın en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu oldu.

(Stuttgart'ın en pahalı transferleri)

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