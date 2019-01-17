Ozan Kabak Stuttgart'a 5.5 yıllık imza attı

Galatasaray ile Stuttgart’ın 11 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmasının ardından Almanya’ya giden Ozan Kabak, sağlık kontrolünden geçti.

Ozan daha sonra kendisini 5.5 yıl Stuttgart’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ozan Kabak'tan veda paylaşımı - VİDEO

18 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Genç stoper Stuttgart tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.

Ozan Kabak, Stuttgart'ta 18 numaralı formayı giyecek

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray kulübünün KAP'a bildirdiği açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

İmza attktan sonra ilk duygularını aktaran Ozan "Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı bekliyorum. Kulübün içeride harika taraftarları ve harika bir atmosferi var. Büyük hedeflerim var ve Stuttgart ile uzun vadede bu hedefleri başarmak istiyorum. Ben bir savaşçıyım. Ben sahada bir savaşçıyım. Her maçı kazanmak isterim. Böylece en kısa sürede alt sıralardan kurtulup, hedefimize ulaşabiliriz. Kulüp ve taraftarlar için hem saha içinde hem saha dışında her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.





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