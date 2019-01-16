Ozan Kabak Stuttgart'ta

Sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

BONUSLARLA BİRLİKTE 12 MİLYON EUROYA SATILDI

Devre arasında transferi çokça konuşulan Ozan için 7.5 milyon euroluk teklifler alan Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda genç oyuncuyu takımda tutmuştu.

Daha önce 7.5 milyon euro veren takımlardan biri olan Stuttgart'ın, teklifi 12 milyon euroya çıkarmasının ardından sarı-kırmızılı ekip Ozan Kabak'ı satma kararı aldı. İki takım arasında anlaşma sağlandı ve Ozan Stuttgart'a gitti.

Alman ekibi Galatasaray'a net 11 milyon euro ödeyecek, sözleşmede 1 milyon euroluk da bonus olacak.

Genç oyuncunun Alman ekibinden yıllık 1 milyon 800 bin euro maaş alacağı ifade ediliyor. Ozan Kabak, 12 milyon euro bedelle Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu olacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Ozan'ın transferi konusunda Alman ekibiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Galatasaray: Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO