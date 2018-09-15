Ozan Kabak taraftarı mest etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede, skordan daha çok 18 yaşındaki genç yetenek Ozan Kabak'ın futbolu konuşuldu.

Trabzon deplasmanında dağılan defansı Ozan takviyesiyle toparlamak isteyen Fatih Terim, amacına ulaşmış gözüküyor.

DİAGNE'YE GÖZ AÇTIRMADI

Mbaye Diagne gibi güçlü bir forvete 90 dakika boyunca nefes aldırmayan genç stoper, yabancı çokluğunu bahane eden yerli futbolculara da adeta örnek oldu.

ÇALIŞAN KALİTELİ YERLİ FORMAYI ALIR

Mevkisinde Maicon gibi bir tecrübe olmasına rağmen formayı alan ve hocasını mahcup etmeyen Ozan Kabak, çok çalışan kaliteli yerlinin önünde hiçbir yabancının duramayacağını bir kez daha göstermiş oldu.

1600 TL MAAŞ ALIYOR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Ozan'ın sözleşme detayları ise şöyle:

*1600 TL maaş (asgari ücret)

*Sigorta

*A Takım galibiyet primi