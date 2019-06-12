Ozan Kabak'a West Ham talip oldu

Galatasaray'ın devre arasında Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında sattığı Ozan Kabak, yalnızca yarım sezon oynadığı Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü.

KÜME DÜŞTÜ 15 MİLYON EUROYA SERBEST KALABİLİR

Takımının küme düşmesi sonrası hakkındaki transfer dedikoduları iyice artan ve sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki stoper hakkında Ada basınından gündem yaratan bir transfer haberi geldi.

WEST HAM GİRİŞİMLERE BAŞLADI

The Guardian gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, milli savunmacıyı renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

BAYERN MÜNİH BİR ADIM ÖNDE

Haberde Londra ekibinin Ozan'ın transferi konusunda Alman kulüpleriyle yarış hâlinde olduğu ifade edilirken genç yıldızı kadrosuna katmaya en yakın takımınsa Bayern Münih olduğu belirtildi.