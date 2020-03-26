Ozan Kabak'ın değeri 43.5 milyon euro

İsviçre’de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırmanın altına imza attı. Buna göre Avrupa’da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesi çıkartıldı.

50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer alırken, Galatasaray’da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018’de 500 bin euro değeri bulunan Ozan Kabak, listenin 11. sırasında yer aldı.

KABAK DEĞERİNİ 43.5 MİLYON EUROYA ÇIKARDI

19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon euroya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı.

Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon euro ile listenin 49. sırasına adını yazdı.

SANCHO VE HAALAND ZİRVEDE

Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu.

Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi Borussia Dortmund’un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı. Yine Dortmund ekibinde görev yapan, devre arasında Salzburg’dan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland, 101 milyon Euro ile 2.sıraya yerleşti.

Bu iki yıldız haricinde 100 milyon Euro barajını geçen futbolcu bulunmuyor.