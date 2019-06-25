Ozan Kabak'ın menajeri Milan'la görüştü

Sarı-kırmızılı ekipten Almanya'nın Stuttgart takıma 11 milyon euro bedelle transfer olan Ozan Kabak, daha büyük bir kulübün yolunu tutmaya hazırlanıyor.

MİLAN VE BAYERN YARIŞIYOR

Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası sözleşmesindeki madde gereği 15 milyon euroya serbest kalacak olan milli futbolcu için ilk görüşme Milan'la yapıldı.

(Ozan Kabak'ın menajeri, Milan'la görüşmek için kulüp binasına girerken)

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Ozan Kabak'ın menajerinin Milan'la görüşmek üzere İtalyan kulübünün binasına giriş anlarını paylaştı. Kırmızı-siyahlı takımın Ozan'a yıllık 1 milyon euro maaşla 5 senelik sözleşme önerdiği aktarıldı.

İtalyan basınından sonra Almanya'dan da Ozan'la ilgili bir haber yazıldı. Sky Almanya, Milan'ın teklifine rağmen 19 yaşındaki oyuncunun Almanya'da kalmak istediği ve gönlünün Bayern Münih'ten yana olduğu aktarıldı.

15 MİLYON EUROYA SERBEST KALACAK

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var (15 milyon euro). Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz" şeklinde konuşmuştu.