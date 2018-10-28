Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, ligden sonra çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da kendisini izleyenlere hayran bıraktı. Sahanın en iyilerinden olan Ozan, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine de seçildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 20 MİLYON EURO

Avrupalı menajer ve scoutların hayran kaldığı genç yıldızın sözleşmesi yenilenecek. 220 bin TL yıllık ücret alan Ozan'ın maaşı 1 milyon TL'ye, serbest kalma maddesi ise 20 milyon euroya çekilecek.

Galatasaray'ın savunmadaki yeni ismi olan Ozan Kabak için Avrupa'nın dev menajerlik şirketleri devreye girdi. Başta Almanya'nın en büyük menajerlik firması olan Rogon'un Türkiye ayağındaki isimlerinin, Ozan'ı portföylerine katıp, Avrupa devlerine pazarlamak için girişimlere başladıkları ifade ediliyor.