Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli

Galatasaray'dan Stuttgart'ın yolunu tutan genç futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu ifade edildi.

15 MİLYON EURO VEREN TAKIM TRANSFER EDECEK

Almanya'da kümede kalma savaşı veren Stuttgart, Bundesliga'ya tutunamazsa bazı futbolcularını kaybedecek. Alman basının iddiasına göre Ozan da bu oyuncular içinde.

Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan, oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren milli futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi.

Ancak bu serbest kalma maddesinin geçerli olması için Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesi gerekiyor. Alman ekibi düşerse, 15 milyon euro veren takım Ozan Kabak'la da anlaşırsa genç oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

Stuttgart, Bundesliga'nın bitimine 5 hafta kala 21 puanla 16. sırada yer alıyor. 15. sırada yer alan Schalke 04'ün 6 puan gerisinde yer alan Stuttgart, ligi böyle bitirirse kümede kalmak için play-out oynayacak.