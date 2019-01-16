Ozan Kabak'ın yerine Semih Kaya geliyor

Devre arası transfer döneminde son derece hareketli günler yaşayan Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı.

OZAN'IN YERİNE SEMİH GELDİ

Ereen Derdiyok ve Serdar Aziz'i satış listesine koyan, Rodrigues'i satan Galatasaray'da son olarak Ozan Kabak da Almanya'nın yolunu tuttu.

Rodrigues'i 9 milyon euroya Al İttihad'a satan sarı-kırmızılılar 18 yaşındaki Ozan'ı ise 12 milyon euroya Stuttgart'a gönderdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Serdar Aziz'in yokluğunu Chaves'ten alınan Marcao ile dolduran Galatasaray, Ozan Kabak'ın yerine ise Semih Kaya'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılılar, Temmuz 2017'de 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a sattığı Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.

Galatasaray formasını Fatih Terim döneminde giymeye başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sparta Prag'la 12 resmi mücadelede oynadı.

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