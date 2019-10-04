Ozan: Omuz omuza 29. şampiyonluğa yürüyoruz

Sezonun formda isimlerinden Ozan Tufan, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Ancak her maçta olduğu gibi tek hedefimiz galibiyet" ifadelerini kullandı.

Ozan, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Bizim hedefimiz belli. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizde çok iyi bir kadro var. Takımımızda çok sayıda olgunlaşmış arkadaşımız bulunuyor. Şampiyonluğun en favori, en iddialı takımı Fenerbahçe" dedi.