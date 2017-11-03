Ozan Tufan: 2-3 galibiyetle her şey yoluna girer

Fenerbahçe'nin formda oyuncuların biri olarak gösterilen Ozan Tufan, Kayserispormaçında büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak şampiyonluk yarışından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen milli futbolcu, Fenerbahçe taraftarından kendilerini desteklemesi yönünde çağrıda bulundu.

TARAFTARLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Taraftara ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Ozan, "Moral olarak elbette sıkıntımız var. Ama art arda 2-3 galibiyetle mental olarak her şey yoluna girer. Taraftarlarımızdan isteğimiz lütfen vazgeçmesinler. Bizi desteklesinler. Onlara çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, bu sezon 12 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.