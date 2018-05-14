Ozan Tufan: 2018-2019 benim sezonum olacak

Türkiye Kupası finali sonrası herkes Fenerbahçe'den gelecek yıl kimlerin gönderileceğini konuşurken, topun ağzındaki isimlerden biri olan Ozan'dan iddialı açıklamalar geldi.

TARAFTAR BENİ KONUŞACAK

Gelecek sezon yeni bir başlangıç yapacağını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "2018-19 benim sezonum olacak. Tüm taraftarlar beni konuşacak. Yepyeni bir başlangıç yapacağım. Sahaya çıkmayı çok özledim" dedi.

Ozan Tufan'ın bu sözleri kendisine güvendiği için söylediğini iddia edenler de var, aynı şekilde Ozan'ın Kocaman gideceği için formasına kavuşacağını düşünenler de var.