Ozan Tufan 4 yıllık imza atacak

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı takımda tutmayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcu, 4 yıl daha takımda kalacak.

YILLIK 12 MİLYON TL KAZANACAK

Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'a kiralandıktan sonra kendine gelen ve kariyeri yeniden yükselişe geçen Ozan, Fenerbahçe'de de aynı istikrarını sürdürüyor.

Başarılı futboluyla hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren 24 yaşındaki orta saha, kulübüyle yeni kontrat yapacak.

Bir süredir sarı-lacivertli yöneticiler ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'le görüşen Ozan, 4 yıllık anlaşmayı kabul etti.

Ozan ile Fenerbahçe arasında yapılan ilk toplantıda maaş konusunda pürüz çıkmıştı ancak sorunlar giderildi ve taraflar uzlaştı.

Milli futbolcu, yıllık yaklaşık 12 milyon TL kazanacak. Ozan'ın maaşı 4 yılda bonuslarla birlikte toplam 50 milyon lirayı bulacak.

Ozan Tufan bu sezon tüm Süper Lig maçlarından görev alırken, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.