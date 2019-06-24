Ozan Tufan Alanyaspor'a geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Ozan Tufan, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

24 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermek isteyen sarı-lacivertliler, Ozan'ı devre arasında Alanyaspor'a kiralamıştı.

Alanya ekibinde kendini yeniden bulan ve Bursa'daki performansından kesintiler sunan Tufan, yeni sezon Fenerbahçe kampına katılmaya hazırlanıyordu.

Ancak Alanyaspor'dan gelen teklif hem yönetimin, hem de teknik direktör Ersun Yanal'ın kararını değiştirmişe benziyor.

1 YIL DAHA KİRALANABİLİR

Alanyaspor'un başına geçen teknik direktör Erol Bulut'un bu transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulut, "Ozan'ı tekrar kiralamak istiyoruz. Efecan Karaca'nın transferi şimdilik söz konusu değil ve takımda kalacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ozan'ın kontratını (Salih Uçan'da olduğu gibi) kiralamadan önce uzatabilir.