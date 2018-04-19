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Ozan Tufan aylar sonra kadroya alındı

Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı Beşiktaş maçı kadrosuna aldı. İnstagram hesabından derbiyle ilgili bir paylaşım yapan 23 yaşındaki futbolcu, oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Ozan Tufan aylar sonra kadroya alındı
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Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki futbolcusu, görev verilmesi halinde Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak dev maçta forma giyebilecek.

SON RESMİ MAÇI 13 ARALIK 2017'DE

Ozan, af kararı sonrası sadece Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

Tufan son resmi maçına ise 13 Aralık 2017'de çıkmıştı.

HAZIRIM MESAJI

Öte yandan genç futbolcu derbi öncesi Instagram hesabından bu hikayeyi paylaştı;

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