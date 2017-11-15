Ozan Tufan: Beni anlayamadılar

Milli Takım'ın Arnavutluk ile yaptığı özel karşılaşmada 2. yarıda oyuna giren Ozan Tufan maçın sonlarına doğru dizini tuttuğu pozisyonda topa koşmadığı için skorun da verdiği gerginlik anında taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

TEPKİLERE ÇOK ÜZÜLDÜ

Romanya deplasmanında da dizinden problemi olan ve maçı tamamlayamayan milli oyuncu F.Bahçe tribünlerinin ardından milli forma altında da ıslıklanmasına çok üzüldü.

BENİ ANLAYAMADILAR

90 dakika bitiminde morali bozuk olan Ozan "Beni anlamadılar, anlayamadılar" diyerek yaşadığı üzüntüyü 2 sözcükle açıkladı. Sezon başından bu yana kendi kulübü F.Bahçe'de "Kebapçıya Ozan" tezahüratıyla başlayıp topu ayağına her aldığında protesto edilen genç orta saha oyuncusu, önce ekstra çalışmış, kilolarından kurtularak 1.5 ayda 7 kilo fazlasını atmış sarı-lacivertli taraftara kendini kabul ettirmişti.

Öyle ki şu an F.Bahçe'de takımın formda isimleri arasına bile girdi. Ancak milli forma altında böyle bir olaya yaşadığı tek pozisyonla giren ve tedbir amaçlı oyundan çıkmak yerine kalmayı tercih eden Ozan'ın maç dönüşü MR'ı çekildi.

Özel hoca eşliğinde çalışan Ozan Tufan - İZLE