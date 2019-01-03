Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor

Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan isimler birer birer affedilirken, Ozan Tufan için aynı durum söz konusu değil.

OZAN TUFAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Cocu döneminde kadro dışı kalan Aatıf, Dirar, Volkan Demirel ve Ozan Tufan dörtlüsünden ikisi affedildi. Ersun Yanal'ın kararıyla Aatıf ve Dirar takıma dönerken, Antalya kampında yer alacaklar.

Bugün özür dileyen deneyimli kaleci Volkan Demirel'in de kısa süre içinde affedilip kampta yer alacağı ifade ediliyor. Ozan Tufan için ise yeni bir gelişme yok.

Kadro dışı olan Ozan Tufan Samandıra'da çalışıyor - İZLE

Ozan Tufan bugün Samandıra'da takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için hazırlanan 23 yaşındaki futbolcuyu takasta kullanmayı ya da kiralamayı düşünüyor.