Ozan Tufan derbi kadrosunda yer alacak

Fenerbahçe'de merak edilen sorulardan biri Ozan Tufan ne zaman sahalara dönecek?

Aykut Kocaman tarafından önce kadro dışı bırakılıp, geçen haftaki Alanyaspor yenilgisi sonrası affedilen Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.

DERBİ KADROSUNA ALINACAK

Aykut Kocaman'ın ve yönetimin afının ardından yeniden takıma dahil olan Ozan Tufan, büyük bir hırs içinde çalışmalarına devam ediyor... Ancak, Ozan Tufan eski çizgisini henüz yakalayamadı...

Aykut Kocaman'ın gözü oyuncusunun üzerinde. Bir hafta daha zamana ihtiyacı olan Ozan Tufan, 17 Mart Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde maç kadrosunda olacak. Aykut Kocaman'ın flaş kararı bu.





YEDEK KULÜBESİNDE OLACAK

Ancak, Ozan Tufan ilk 11'de yer almayacak... Yedek kulübesinde derbiye çıkacak olan Ozan Tufan'a hafta içinde özel bir çalışma programı uygulanacak. Henüz istenen seviyede olmayan yıldız futbolcu böylece kıvama gelecek.

En az bir haftalık daha ağır çalışma programına ihtiyacı olan milli yıldız, yakın çevresine sahada olmayı çok özlediğini ifade etti... Evet, Ozan Tufan'ın geri dönüşü derbiyle olacak. Belki de oyunun gidişatına göre Ozan Tufan dev maçta forma da giyebilecek.