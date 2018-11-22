Ozan Tufan devre arası yolcu

Sarı-lacivertli ekipte, kadro dışı kalan isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın, kulüpteki geleceği son buluyor.

YA SATILACAK YA DA TAKAS EDİLECEK

Milliyet'in haberine göre, Fransız Sportif Direktör Comolli, Ozan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisini takımda düşünmediklerini iletti.

İlk planda satılması gündemde olan Ozan Tufan'ın, devre arası takasta da kullanılma ihtimali olduğu ifade ediliyor. Sezon başı, 4 milyon euro bonservis bedeli istenen ancak bunu getiremeyen Ozan takımda kaldı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklenen katkıyı yapamayan Ozan Tufan, geçen sezonun devre arasında da İngiltere ve İspanya'dan teklifler almıştı. İngiltere'ye transferi ise son dakikada yatmıştı.

Sarı-lacivertli takımdan kovulan Cocu'nun, kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, aylardır U21 takımıyla antrenmanlara çıkıyor.