Ozan Tufan, F.Bahçe galibiyetine sevinmedi

Devre arasında Fenerbahçe'den Alanyaspor'a kiralana Ozan Tufan, Akdeniz ekibinde adeta kendine geldi. Sergen Yalçın yönetiminde form tutan 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe galibyetinde de önemli rol oynadı.

KARŞILAŞMA SONRASI SEVİNMEDİ

Alanyaspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından futbolcular soyunma odasında 3 puan sevinci yaşarken, Ozan Tufan'ın durgun hali dikkatlerden kaçmadı.

Alanyaspor'un Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta tüm futbolcular ve teknik ekip galibiyet pozu verirken, Ozan Tufan'ın ifadesiz hali objektiflere yansıdı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve sezon sonunda sarı-lacivertli takıma dönecek olan Ozan'ın bu duruşu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Maç sonu açıklamalar yapan Ozan, "Bu sene böyle geçtiği için hem kendi adıma hem de Fenerbahçe adına üzgünüm. Seneye Ersun Hoca'yla toparlanarak iyi işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ozan Tufan, maç sonu Fenerbahçeli taraftarları selamladı.