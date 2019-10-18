Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalıyor

Yaklaşık 1 yıl önce Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve neredeyse kariyeri genç yaşta bitme noktasına gelen Ozan Tufan, Alanyaspor'da geçirdiği yarım sezonda kendine geldi.

Akdeniz ekibinde yakaladığı çıkışı sarı-lacivertli takımda da sürdüren Ozan, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. Eski günlerine dönen ve Avrupa'nın önemli takımları tarafından istenen 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de kalacağını ifade etti.

"KULÜBÜMÜN ÇIKARLARI ÖNEMLİ"

Şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Ozan Tufan, "Benim önceliğim Fenerbahçe. Buraya borcumu ödemekte kararlıyım. İstenmek güzel şey. Eğer bir gün ayrılacaksam da bu tamamen kulübümün çıkarları doğrultusunda olacak.

Camiaya verdiğimiz bir şampiyonluk sözü var. Takım olarak kenetlendik ve bunu başarmak için elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Ben de bu başarıda pay sahibi olmak istiyorum. Nerede olduğumun önemi yok. Ön libero, sağ bek, sağ açık ya da başka bir mevkii. Ersun Hocam istesin yeter." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, Haziran 2020'de bitecek. Milli futbolcu, isterse ocak ayında istediği bir takımla kontrat yaparak sezon sonunda bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir.