Ozan Tufan: Fenerbahçe'nin kıymetini anladım

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya´nın Graz kentinde bulunan Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde yaptığı antrenman öncesinde milli futbolcu Ozan Tufan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BENİM İÇİN AŞK

Ozan, "Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Diğer kulüpler de büyük camialardır. Fakat Fenerbahçe´nin yeri her zaman ayrıdır. Biz, dün Wolfburg ile maç oynadığımızda rakip takımdaki oyuncular gerçek anlamda Türkiye´nin en büyük kulübü olarak bakıyorlar. Bunu yurt dışı kulüplerinde de duymak zaten bir ayrıcalıktır. Benim ve Fenerbahçe´nin en iyi şekilde en iyi yerlerde olması gerekir. Ben kötü yıllar geçirdim burada, iyi performans sergileyemediğimi düşünüyorum. Beklentinin altında kaldığımı da düşünüyorum. Fakat bundan sonra önce kafa olarak kendinizi verdikten sonra her şeyin geleceğini görüyorsunuz. Ben de bunu gördüm, bunu yaşadım. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. O yüzden ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buranın kıymetini de anladım. İnşallah hep bu formanın peşinde olacağım. Umarım bu formayı hiç bırakmam." dedi.