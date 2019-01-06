Ozan Tufan: Fenerbahçe'ye daha iyi döneceğim

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 4 isimden biri olan Ozan Tufan, diğer arkadaşlarının aksine affedilmedi. Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar yeniden takıma dönerken Ozan Tufan ise kiralık gönderildi.

"FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANMADI"

"Bana ikinci bir şan tanınmadı" diyen Ozan Tufan şöyle konuştu: "Ersun hocaya hayırlı olsun Fenerbahçe. Ben de aralarında olmak isterdim açıkçası. Bugüne kadar bir tek yanlışım olmadı, bir tek kusurum olmadı. Kimseye saygısızlığım olmadı. A takımına geri dönmeyi beklerdim. Burası benim için yeni bir defter yeni bir sayfa. Fenerbahçe de kapanmış değil. Son senem kalıyor Fenerbahçe'de 2020'de. Buradaki iyi performansımla Fenerbahçe'de tekrar sözleşme uzatabileceğimi düşünüyorum."





"Ben Damien Comolli ile 3-4 sefer yemek yedim. Hiçbir sonuç alamadım, hep bir umutla gittiğimde. Benim Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevdiğimi takım arkadaşlarım çok iyi bilirler. Volkan abiye sorabilirler. Belki büyüklerimize göre ters bir hareket oldu, belki idmanda çalışma performansımı beğenmediler. Her oyuncunun şanslara ihtiyacı vardır diye düşünüyorum ben. Aatıf, Dirar ve Volkan abi gibi. Ben de beklerdim fakat bana öyle bir şans tanınmadı"

"Benim içim rahat yanlış yapmadım, onların da bana yanlış yaptığını düşünmüyorum. Ali Başkan bana çok güzel şeyler söyledi. Ona da teşekkür ediyorum buradan. En iyi şekilde burayı tamamlayıp döndüğümde gereken güzel cevabı vereceğimi düşünüyorum herkese."