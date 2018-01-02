Ozan Tufan için kaptan Volkan devreye giriyor

Ozan Tufan'ın yeniden takıma dönmesi için kaptan Volkan Demirel devreye giriyor.

Sezon başında sarı-lacivertli taraftarların ıslıkladığı Ozan'ı ısrarla kazanmaya çalışan Kocaman, ilerleyen haftalarda genç oyuncunun disiplinsiz davranışları sonrasında kadro dışı kararı almıştı.

Aynı süreci yaşayan Mathieu Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman'ın uyarılarını dinleyip kendisine çekidüzen verirken, genç yıldız bildiğini okumaya devam etmişti. Kocaman, toparlanması gereken süreçte, çabasıyla değil gece hayatıyla gündeme gelen Ozan'ı kafasından silerken, millî oyuncu da kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı almıştı.

SON BİR ŞANS İSTEYECEK

Aykut Kocaman'ın gönderilmesi yönünde rapor verdiği Ozan, Avrupa'da kendisine kulüp bulamayınca, çareyi Fenerbahçe'ye sarılmakta buldu. 22 yaşındaki oyuncu hocasından özür dileyerek kendisine son bir şans verilmesini isteyecek.

VOLKAN DEMİREL DEVREYE GİRECEK

Ozan'a Fenerbahçe'ye geldiği günden beri büyük destek olan kaptan Volkan Demirel de bu konuda aracılık edecek. Volkan'ın Ozan'ın affedilmesi için Kocaman'la görüşeceği belirtirken, hocanın vereceği karar konusunda bir netlik yok.