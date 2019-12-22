Ozan Tufan: İnşallah şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta ceza sahası dışından güzel bir gol atan Ozan Tufan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE BU FUTBOLU OYNARSA HER ZAMAN EN İYİSİ OLUR"

Galibiyetle ilgili konuşan Ozan Tufan "Bu güzel atmosferde, güzel bir maç yaptık. Kazandık ve çok mutluyuz. Attığım golde pozisyon öncesine bakmak lazım. Luiz Gustavo'nun baskısına bakmak lazım. Benim, onunla yaptığı ikili oyuna bakmak lazım. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur." dedi.

Vedat Muriqi'ye de övgüde bulunan Ozan Tufan "Vedat Muriqi de güzel bir gol attı, ben de güzel bir gol attım. Önemli olan takımın kazanması, inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.